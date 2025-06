Das Filmanreizmodell liegt auf Eis: Evaluierung und Branchentreff

Streamer verpflichten

Das Kulturministerium selbst nennt bisher aber nur die in Aussicht gestellte Streamingabgabe („Investment Obligation“) als Instrument, um ab 2027 wieder „mehr Spielraum“ zu erhalten. Vergleiche mit anderen Märkten in Europa zeigen, dass eine solche Investitionsverpflichtung nicht überall gleich viel an prozentuellem Anteil am Umsatz der Streamer abwirft. Zudem ist mit langwierigen Verhandlungen zu rechnen.

Egal, wie sich die Lage weiterentwickelt – das Filmanreizmodell, wie es 2023 unter Türkis-Grün eingeführt und bald als Erfolgsprojekt bezeichnet wurde, wird ein anderes Gesicht haben. Bereits vergangenen Herbst wurde, nach eineinhalb Jahren, eine Evaluierung gestartet – das Finanzministerium nannte es aufgrund des frühen Zeitpunktes eine „Zwischenevaluierung“. Dabei sollte die beim Wirtschaftsministerium angesiedelte Förderschiene FISA+ (TV, Streaming) auf den Prüfstand gestellt werden – das Filminstitut schloss sich dem an und ließ auch ÖFI+ evaluieren. In der Branche wurde das Grummeln zuletzt immer lauter, weil die Ergebnisse dem Vernehmen nach schon länger vorliegen. Nun gab das Kulturministerium auf KURIER-Anfrage bekannt, dass die Evaluierung kommende Woche veröffentlicht werden soll. ÖFI+ sei zwar als „grundsätzlich positiv“ für die Filmlandschaft bewertet worden, heißt es, die Evaluierung zeige aber auch „Mängel in der Fördereffizienz“ auf, schrieb das Ministerium. Die Ergebnisse würden zeigen, „dass insbesondere die Wertschöpfungsförderung von internationalen Koproduktionen einen negativen Haushaltseffekt hatte – also die Rückflüsse ins öffentliche Budget geringer waren als die Ausgaben.“ Gleichzeitig seien durch den Förderautomatismus „immer mehr solcher internationaler Koproduktionen finanziert und immer weniger der österreichische Film – der einen positiven Haushaltseffekt aufweist.“

In diesen Berechnungen können aber noch keine Lizenzerlöse für heimische Produktionsfirmen berücksichtigt sein, die erst im Lauf der Zeit fließen. Die Schaffung dieser Lizenzrechte war für den sogenannten „Wertschöpfungsbonus“ Bedingung.