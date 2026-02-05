Kultur

Frische Impulse für die Bühne: Christoph Krutzler ist zurück

Von Goethes „Faust“ bis zur burgenländischen Gegenwartsliteratur. Mit Krutzler startet das Erwachsenentheater in eine neue Ära.
Von Johanna Worel
05.02.26, 13:38

Zusammenfassung

  • Christoph Krutzler übernimmt als künstlerischer Leiter das Erwachsenentheater Burgenland und setzt auf regionale Verankerung sowie neue Impulse.
  • Das Programm startet mit Eigenproduktionen wie Goethes „Faust“ und einer Bühnenadaption von „Nincshof“, ergänzt durch Gastspiele und Kooperationen.
  • Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau von Theater-Abonnements und der weiteren Förderung der darstellenden Kunst im Burgenland.

Mit der Bestellung von Christoph Krutzler zum neuen künstlerischen Leiter der Sparte Erwachsenentheater setzt das Land Burgenland ein deutliches kulturpolitisches Zeichen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil präsentierte den international erfolgreichen Schauspieler am Mittwoch und sprach von einer „starken Rückkehr eines Burgenländers mit klarer künstlerischer Handschrift“.

Krutzler, im Südburgenland aufgewachsen, will Theater „für die Menschen im Burgenland“ machen – zugänglich, anspruchsvoll und regional verankert. „Als Burgenländer für das Burgenland zu arbeiten, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte er. 

Klassiker trifft Gegenwart

In seiner ersten Saison setzt Krutzler mit zwei Eigenproduktionen Akzente: Johann Wolfgang von Goethes „Faust – Der Tragödie erster Teil“ sowie die Bühnenadaption von „Nincshof“, der Debütroman einer der burgenländischen Autorin Johanna Sebauer. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Gastspiele bekannter Persönlichkeiten der österreichischen Theaterlandschaft.

Ab der Spielsaison 2026/27 verantwortet Krutzler die Programmgestaltung. Sein Konzept verbindet Eigenproduktionen, Gastspiele, Kulturvermittlung und Kooperationen – mit dem Ziel, Theater als festen Bestandteil des kulturellen Lebens im Burgenland weiter zu stärken.

Abos als Rückgrat des Theaters

Ein Schwerpunkt der neuen Leitung ist der Ausbau der Theater-Abonnements. Attraktive Abo-Modelle sollen Planungssicherheit schaffen, die Bindung zum Publikum stärken und qualitativ hochwertige Produktionen langfristig ermöglichen.

Bekenntnis zur darstellenden Kunst

Das Land Burgenland bekennt sich klar zur Förderung der darstellenden Kunst. Für 2025 standen rund 213.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Erfolgreiche Initiativen wie das Landestheater der Autorinnen und Autoren der Theaterinitiative Burgenland werden weitergeführt.

Mit Christoph Krutzler an der Spitze beginnt für das Erwachsenentheater der Kulturzentren Burgenland eine neue Phase – zwischen „Faust“ und Gegenwart, regional verankert und offen für neue Perspektiven.

