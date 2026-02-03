Asbest im Burgenland: Tests an ersten Standorten gestartet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Südburgenland haben nach der von Greenpeace festgestellten Asbestbelastung im Gestein an den ersten Standorten Lufttestungen begonnen. Geplant sind mehrere Messdurchgänge, hieß es am Dienstag vom Landesmedienservice auf APA-Anfrage. Wenn Gemeinden Plätze testen lassen wollen, können sie sich bei der vom Land eingerichteten Taskforce melden. Erste Kommunen meldeten bereits Interesse an.

An den ersten Standorten in Oberwart, Unterwart sowie Rechnitz und Neumarkt wird jeweils mittels dreier Standgeräte über acht Stunden eine Untersuchung der Außenluft auf deren Asbestgehalt durchgeführt. Weiters wird an ausgewählten frequentierten Standorten mittels Personalsample eine Luftmessung gemacht. Um unterschiedliche Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit abzudecken, sind mehrere Messdurchgänge geplant. Die Luftmessung sei stark von der Witterung abhängig, da diese die Ausbreitung, Anreicherung oder Verdünnung von Schadstoffen direkt beeinflusst.

Bei Testung wird menschliche Atmung nachempfunden Die Messung erfolgt, indem ein der menschlichen Atmung nachempfundener Volumenstrom mittels Pumpe über einen Goldfilter gezogen wird. Die dabei gesammelten Fasern werden mit einem Rasterelektronenmikroskop identifiziert, vermessen und ausgezählt. Die hochgerechnete Zahl an Fasern, verschnitten mit dem angesaugten Luftvolumen ergibt dann rechnerisch die Faserzahl pro angesaugtem Luftvolumen.

Die Nutzungssimulation orientiert sich dabei an der Örtlichkeit, hieß es. Im Bereich einer Schüttfläche in einem Gewerbegebiet wurde etwa der Messbereich durch einen herumfahrenden Lkw genutzt, um das Faserfreisetzungspotenzial zu erheben. Gemeinden können Plätze testen lassen Die Taskforce erstellte einen Beprobungsplan, wobei dieser aufgrund der Witterung laufend aktualisiert wird. Laut Landesmedienservice können sich Gemeinden bei der vom Land initiierten Taskforce melden, wenn sie Plätze in ihrem Gemeindegebiet testen lassen wollen. Dies haben bereits ein paar gemacht.