Christian Sagartz: Vom Landhaus ins Haus Europas

Das war ein fliegender Wechsel: Am vergangenen Sonntag erreichte Christian Sagartz ( ÖVP) bei der Landtagswahl in seinem Heimatbezirk Mattersburg per Vorzugsstimmen ein Direktmandat. Am Mittwoch war er als neuer Abgeordneter im Europaparlament Teil einer historischen Entscheidung und stimmte für den 500 Seiten starken Brexit-Vertrag, der den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union regelt. Weil ihm sein endgültiger Platz im Plenum noch nicht zugewiesen ist, saß er bei seiner ersten Abstimmung auf Sitz 824, einem der Reserveplätze in der letzten Reihe des Sitzungssaals.

Dass der 39-jährige Pöttschinger vom Landtag in Eisenstadt ins EU-Parlament mit den Standorten Brüssel und Straßburg wechselt, ist erst seit Jahresbeginn klar – zu spät für eine Streichung von der Wahlliste im Burgenland. Karoline Edtstadler wurde Ministerin in der türkis-grünen Regierung, ihr EU-Mandat ging an den nächstgereihten Sagartz.