Der neue Klubchef der größten Oppositionspartei heißt Christian Ries. Das haben die Freiheitlichen am Mittwoch im Rahmen einer Klubsitzung im Eisenstädter Landhaus beschlossen.

Ries, der in der kommenden Woche 54 wird, war von 2017 bis 2024 im Nationalrat, zunächst auf dem Mandat von Hofer, als dieser Infrastrukturminister in der türkis-blauen Bundesregierung war. Seit der Landtagswahl im Vorjahr ist der Kriminalbeamte aus Rust im Landtag.

Neben Ries hat sich auch noch der aus Wörterberg kommende Mandatar Thomas Grandits beworben. Von den acht Stimmen (Michaela Brandlhofer fehlte krankheitsbedingt) entfielen sechs auf Ries, es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung (von Ries selbst, wie er andeutete: "Ich wähle mich nie selbst")