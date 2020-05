Cannabis-Plantagen brachten Dealern 300.000 Euro ein

Die Täter haben ihr Handwerk beherrscht“, erklärt ein Drogenermittler. Der Cannabisbauer, der seine Waren Kiloweise an Subdealer verkaufte, bewies einen grünen Daumen, doch die Ernte haben die Ermittler der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos Güssing übernommen, für den 61-jährigen Besitzer klickten die Handschellen.

Am Donnerstag präsentierten die Ermittler aus Güssing den Fall, der sie schon das ganze Jahr über beschäftigte. Ein 61-jähriger Wiener zog in den Bezirk Güssing und baute eine Indoorplantage auf seinem Anwesen. „Durch einen aufmerksamen Nachbarn kamen wir auf den Dealer“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Ewald Dragosits. Den Ermittlern fiel ein 42-jähriger Wiener auf, der öfters bei dem 61-Jährigen zu Besuch kam. „Er war kein unbeschriebenes Blatt und in der Drogenszene bekannt“, sagt Dragosits. Also ordnete die Staatsanwaltschaft im Mai 2013 eine Hausdurchsuchung an der Adresse des 61-Jährigen an.