Campus verknüpft Schule und Freizeit

Ein Ziel sei das Schulumfeld auszuweiten und Freizeit und Unterricht besser zusammenzufassen. "Immer mehr Eltern sind berufstätig oder Alleinerzieher, durch die Zusatzangebote werden sie entlastet", sagt Wagner.



Neben der kaufmännischen Ausbildung steht an der Golf HAK auch der Sport im Vordergrund. Die Schüler können zwischen Golf, Fußball und Streetdance wählen. Seit heuer gibt es auch Mittagsverpflegung an der Schule und spezielle Förderunterrichtseinheiten. Hier setzt man auf das Motto "Fördern und Fordern" - unter diesem Titel wird es zwei extra Wochenstunden geben, bei denen ein Mentoringsystem eingesetzt wird und Schüler aus höheren Jahrgängen ihre jüngeren Kollegen unterstützen. Die Kosten der Eltern für Nachhilfe sollen so sinken.



Überhaupt will man die Eltern finanziell wenig belasten. Bis auf die Kosten für externe Sportlehrer und das Mittagessen wird alles von der Schule übernommen. Heuer wurde bereits das Sitzenbleiben in Stegersbach abgeschafft. Ab der dritten Klasse gibt es Modulunterricht. Schließt der Schüler ein Modul negativ ab, muss er nur dieses wiederholen.



Landesschulratspräsident Gerhard Resch begrüßt das neue System und könne es anderen Schulen nur weiterempfehlen.