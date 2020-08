Burgunder-Trüffel aus dem Naturpark

Das Team der zertifizierten „Produzenten der Österreichischen Naturpark Spezialitäten“ im Naturpark Rosalia-Kogelberg wächst. Ständig werden neue und außergewöhnliche Produkte gefunden, die zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen und einen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt leisten. Jüngstes Beispiel ist die Burgunder Trüffel aus Pöttsching.

Suchhund im Einsatz

Die burgundische Trüffel gedeiht ausschließlich auf trockenen, sandigen und kalkhaltigen Böden. Genau diese Kriterien erfüllen die Flächen von Ronald Preissegger und Martina Löffler aus Pöttsching. Sie waren ursprünglich auf die Christbaumzucht spezialisiert. Mittlerweile werden in Pöttsching etwa drei Hektar als extensiv genutzte Baumbestände und Wiesen mit speziell mit den Burgunder-Trüffelsporen infizierten Laubbäumen gehegt und gepflegt. Nach 13 Jahren Hege der Kulturen wurde dieses Jahr durch den eigens ausgebildeten Trüffel-Suchhund „Curley“ der Familie eine reiche Ernte der seltenen Pilzgewächse erzielt. „Die Trüffel wachsen in einer Tiefe von etwa 30 Zentimetern. Ob ein Baum trägt oder nicht, ist ganz unterschiedlich und kann von Jahr zu Jahr variieren. Dabei spielen Pflegemaßnahmen am Baum selbst und die Witterung eine erhebliche Rolle“, erklärt Ronald Preissegger.