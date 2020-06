Burgrestaurant wird doch gefördert

Interessant wird das neue Raumangebot natürlich für die hauseigene Konzertreihe „Classic.Esterházy“, die heuer in die Verlängerung geht. Jedes Wochenende zwischen April und November 2015 geben sich Stars wie die deutsche Sopranistin Marlis Petersen, die Violonistin Isabelle Faust, der französische Oboist François Leleux und Ensembles wie das spanische Streichquartett Cuarteto Casals ein Stelldichein.



Außerdem beschreitet Classic.Esterházy neue Wege: So wird Marlis Petersen in Kooperation mit dem Joseph Haydn-Konservatorium einen Meisterkurs anbieten. Und die Esterházy Privatstiftung fördert ein Pannonisches Jugendorchester mit Jugendlichen aus Österreich, Ungarn, der Slowakei und Deutschland. Die Projektleitung des Jugendsinfonieorchsters liegt in den Händen von Katarina Budimaier. Andreas Richter, künstlerischer Leiter von classic.Esterházy, freut sich über die „Erweiterung des musikalischen Spektrums“, die „das Schloss Esterházy auch in Zukunft zu einem lebendigen Ort gegenwärtiger Kultur machen und ein jüngeres Publikum ansprechen sollen.“

www.esterhazy.at