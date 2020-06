Burgenlands Hauskrankenpflege und Krebshilfe nach Corona

Volkshilfe: Kein Covid-19-Fall

Sowohl alle Mitarbeiter als auch die Klienten wurden getestet, es gab keinen positiven Covid-19-Fall. Durch den erhöhten Aufwand an Pflegematerialien wie Schutzausrüstung ergaben sich aber andere Probleme. Weil diverse regionale Großhändler weder Masken noch Desinfektionsmittel im Angebot hatten, mussten bei der Beschaffung neue Wege gegangen werden, zum Beispiel über Bestellungen bei einzelnen Apotheken.

Am größten war die Unsicherheit allerdings in der Bevölkerung. „Zu Beginn gab es viele Terminabsagen. Gleichzeitig führte das Problem in der 24-Stunden-Betreuung dazu, dass wir zu Hilfe gerufen wurden, wenn die Betreuerinnen in ihr Heimatland abgereist sind“, berichtet Karin Pinter, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin von „verzweifelten Angehörigen“. Nicht nur deshalb gibt es Lob von Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst: „Unsere Mitarbeiter sind wahre Helden des Alltags.“