Burgenlands Grüne wollen es Kurz und Kogler nachmachen

Im Bund sind die Grünen erstmals in einer Regierung. Das will Regina Petrik auch im Burgenland schaffen.

KURIER: Wo würden Sie sich verorten – Fundi oder Realo? Oder gibt es diese Kategorien so wie rechts und links nicht mehr?

Regina Petrik: Ich glaube nicht, dass man Einzelpersonen in Schubladen hineinstecken kann. Von meinem Lebensalter her bin ich so weit, dass ich denke, man muss schauen, was real möglich ist – mit einem großen Ziel vor Augen, aber Stück für Stück in der Umsetzung. Gesellschaftspolitisch bin ich eher links orientiert, dazu stehe ich.

Die grüne Regierungsbeteiligung im Bund ist für die Wahl Vor- oder Nachteil?

Der Zuspruch ist größer als die Enttäuschung darüber, dass wir der ÖVP nicht so viel entgegenhalten könnten, wie sich viele unserer Wähler gewünscht haben. Deshalb erwarte ich mir auch Rückenwind für die Landtagswahl. Schließlich findet sich in unserem Programm einiges, das auch im Regierungsprogramm steht.

Sie erwarten sich also zum Beispiel Impulse im öffentlichen Verkehr, weil das Bundesministerium in grüner Hand ist?

Realpolitisch ist das eine ganz große Unterstützung, dass wir mit Leonore Gewessler eine Infrastrukturministerin haben, von der ich weiß, dass es ihr ein ganz großes persönliches Anliegen ist, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Mit ihrem Fachwissen, was der Ausbau der Schiene für eine weitläufige Bedeutung hat, tun wir uns im Burgenland natürlich viel leichter, dafür zu kämpfen.

Durch die Regierungsbeteiligung sind die Grünen pragmatischer geworden – auch im Burgenland?

Sobald du in Regierungsverantwortung bist, musst du pragmatischer werden, weil du umsetzen musst. Das heißt nicht Grundsätze über Bord werfen. Aber man muss überlegen, was mit dem jeweiligen Partner machbar ist. Das ist ja das Wesen der unterschiedlichen Aufgaben in der Politik: Es gibt jene, die die Rolle haben, anzutreiben und zu fordern und jene, die Projekte umsetzen. Wir sind im Burgenland nicht pragmatischer geworden, aber wir schauen vielleicht genauer hin, was wann umsetzbar ist.