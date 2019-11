Burgenlands Grüne wollen das 3. Mandat und in Regierung mit SPÖ

Aber die will Petrik gar nicht, wie sie in der schauTV-Sendung „Warum eigentlich“ betont: „ Regierung ist besser als Opposition, weil wir nur so grüne Themen umsetzen können.“ Diese beginnen für Petrik beim sozialen Zusammenhalt – Stichwort Stärkung der Ortskerne – und gehen über Pflege bis hin zu den Themen Verkehr und Mobilität.

Gesundheitsstützpunkte in jeder Gemeinde

Was die Betreuung älterer Mitmenschen angeht, schlägt Petrik Gesundheitsstützpunkte in jeder Gemeinde vor, die mit diplomiertem Personal besetzt und erste Anlaufstellen sein sollen. Ein ähnliches Modell gebe es bereits in Fischamend. „Die Familien brauchen jemand vor Ort“, begründet Petrik.

Ähnlich beim Verkehr, wo es im Norden vor allem um die Frage gehe, wie man in den späteren Abendstunden noch nach Hause kommt, während im Süden überhaupt jede Bahn-Infrastruktur fehle. Laut den Grünen und Verkehrsexperten könnte ein flächendeckendes Schienennetz im gesamten Land innerhalb von rund zehn Jahren umgesetzt werden.

„Es geht nicht darum, auf das Auto zu verzichten. Sondern darum, dass die Menschen nur dann mit dem Auto fahren, wenn sie es wirklich wollen. Wir wollen nicht, dass jeder Haushalt mehrere Pkw finanzieren muss“, so Petrik.