Burgenlands Floristen liefern Blumen und beschenken Spital

Frühlingsblüher, Kräuter, Gemüsepflanzen und vieles mehr reihen sich in den Glashäusern der Gärtnerei Wallis in Jormannsdorf, Bezirk Oberwart, aneinander. Hunderttausende Pflanzen stehen hier, die meisten wurden schon im Vorjahr bestellt, ohne zu ahnen, dass der Start in die Gartensaison heuer durch die Coronavirus-Krise nahezu zum Erliegen kommen würde.

Einen Teil der Blumen bekamen die Mitarbeiter des Krankenhauses Oberwart geschenkt. „Wir wollten in dieser Situation irgendwie helfen und haben die Aktion mit dem Betriebsrat gestartet. Die Rückmeldungen waren überwältigend“, sagt Gerald Zetter, Geschäftsführer von Blumen Wallis.