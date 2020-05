Burgenlandes Pendlerbusse ab Montag im Vollbetrieb

Busse sind die Lebensadern des öffentlichen Verkehrs im Burgenland. Neben Schülern sind vor allem Pendler auf sie angewiesen, um zu ihrem Arbeitsplatz oder zu anderen Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen zu kommen.

Nach dem reduzierten Angebot aufgrund der Coronavirus-Situation fährt der Verkehrsbund Ost-Region (VOR) ab heute, Montag, wieder das volle Programm. Mit Ausnahme spezieller Bus-Angebote für Internatsschüler wird der gesamte Nah- und Regionalverkehr in der Ostregion hochgefahren, gab der VOR bekannt. Serviceleistungen wie Ticketkauf in Bussen und Beratung sollen ab Montag, 18. Mai, wieder anlaufen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wie der in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland agierende Verkehrsbund anmerkte, gilt für die Fahrgäste in Bus und Bahn der Appell, die geltenden Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Insbesondere in der Phase der schrittweisen Schulöffnung werden die Passagiere um erhöhte Flexibilität und Eigenverantwortung gebeten: Wer es mit seinen Verpflichtungen vereinbaren kann, sollte nach Möglichkeit die Öffis nicht zu jenen Zeiten nutzen, wo auch der Großteil der Schüler unterwegs ist – also etwa zwischen 7 und 7.45 Uhr.