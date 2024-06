Burgenland wirbt als Land der Sonne um Zuwanderung

Als erste Markenbotschafter wurden am Montag das Weingut Liegenfeld aus Donnerskirchen und Willibald Kieneggers Moust Cider präsentiert.

Das ursprünglich in der Tourismus-Werbung genutzte Logo (das Land ist stolz auf rund 300 Sonnentag im Jahr) wird mittlerweile von allen Unternehmen der Landesholding Burgenland verwendet. Nun sollen auch Winzer, Gastronomen oder Zimmervermieter die Standortmarke als Gütesiegel verwenden können, wünschen sich LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker . Sie sollen "Markenbotschafter" werden und das Logo für ihre Angebote nutzen.

Damit nicht genug, soll das Logo auch die Zuwanderung aus anderen Bundesländern anregen, so der Landeshauptmann. Wie das funktionieren soll? "Die Standortmarke will zeigen, wie gut es ist, im Burgenland zu arbeiten und zu leben“, erklärt Doskozil.

Unter dem Motto „Mehr Qualität für mein Leben“ werde sich das Burgenland nicht nur als Tourismusdestination, sondern auch als Wirtschafts- und Lebensraum präsentieren, so Doskozil am Montag bei der Präsentation in Donnerskirchen.