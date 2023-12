Frohe Feiertage im Burgenland: Zuerst Christkind, dann Silvester

Schon klar, so richtig Zeit hat zu Weihnachten niemand. Die Bescherung mit der Familie am Heiligen Abend, Verwandte wollen besucht werden und lang nicht mehr gesehene Freunde will man auch wieder einmal gesehen haben.

Kein Wunder, dass sich die Zahl der Veranstaltungen in der "stillsten Zeit des Jahres" in Grenzen hält. Einige Events haben es aber trotzdem in den Veranstaltungskalender für die letzten Tage dieses Jahres geschafft.

Eine Übersicht über ausgewählte Veranstaltungen bis zum 31. Dezember ohne Anspruch auf Vollständigkeit: