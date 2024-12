Burgenland-Wahl: Weitere Ex-FPÖler wechseln zur "Liste Hausverstand"

Hatte die Partei des „wilden“ Abgeordneten von Anfang an den Eindruck erweckt, eine Art Auffangbecken für ehemalige FPÖ-Mitglieder zu sein, so bestätigte sich dieser Eindruck mit der Präsentation der vollständigen Landesliste am Freitag in Eisenstadt.

Gleich vier Ex-Blaue führen die Liste an: Molnár selbst, 2021 aus der FPÖ ausgeschlossen, geht bei der Landtagswahl am 19. Jänner als Spitzenkandidat seiner neuen Partei ins Rennen. Auf Listenplatz zwei folgt ein ehemaliger und nun wieder Parteikollege: Manfred Haidinger, früherer Landtagsabgeordneter aus Halbturn.