Burgenland-Wahl: ÖVP setzt bei Mobilität und Pflege auf Bund

Die ÖVP Burgenland erhofft sich vom Programm der türkis-grünen Regierung Rückenwind für Maßnahmen auf Landesebene, etwa bei Mobilität und Pflege. Er freue sich, dass es gelungen sei, ein wichtiges Prinzip - „dass es keinen Unterschied machen darf, ob man in einer ländlichen Region lebt oder in eine Stadt“ - im Regierungsprogramm zu verankern, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Mittwoch.

Alle müssten die gleichen Chancen haben, besonders im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Steiner trat dafür ein, rasch den Burgenland-Bus als öffentliches Verkehrssystem umzusetzen. Damit könne man es schaffen, die Menschen sehr kostensparend öffentlich mobil zu machen in den Gemeinden, zwischen den Gemeinden und zu den Verkehrsknotenpunkten hin. Und genau solche Projekte seien auch im Blick der Bundesregierung. In Zukunft gehe es für das Burgenland darum, die Möglichkeiten zu nützen, die die Regierung mit der Mobilitätsmilliarde für den ländlichen Raum biete.

"60 bis 80 Personen ist keine Lösung für alle"

Auch im Bereich der Pflege sei es dringend notwendig, „eine ordentliche Lösung zu finden“, stellte der ÖVP-Landesobmann fest. Bei 60 bis 80 Personen, welche bisher die Möglichkeit der Anstellung in Anspruch genommen hätten, sei das Modell der Landesregierung mit der „Verstaatlichung“ der Pflege „keine Lösung für alle“: Allein im Burgenland gebe es 6.000 bis 7.000 pflegende Angehörige.