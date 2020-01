Burgenland-Wahl: Hohe Promidichte in Oberwart

VonThomas OrovitsWas die Zahl der Einwohner betrifft, hat Oberwart den zweiten Platz hinter Eisenstadt schon vor Jahren an Neusiedl am See verloren. Was die Vertretung im Landtag betrifft, könnte die Südmetropole nach der Landtagswahl am 26. Jänner aber unangefochten an der Spitze aller 171 Gemeinden des Landes stehen.

Schon jetzt kommen drei Spitzenpolitiker aus der 7.600-Einwohner-Stadt – LH Hans Peter Doskozil ( SPÖ), Bürgermeister und Landtagsmandatar Georg Rosner ( ÖVP) und die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö ( FPÖ). Alle drei sind diesmal Spitzenkandidaten ihrer Parteien im Bezirk Oberwart (Regionalwahlkreis 5), Doskozil zudem auch Nummer eins auf der Landesliste.