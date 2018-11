Burgenland: Von Martini direkt in den Advent

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Burg Forchtenstein (30. November bis 2. Dezember) zählt mit seiner stimmungsvollen Beleuchtung zu den schönsten und beliebtesten seiner Art in Österreich. Auch die Schlösser Halbturn (1. bis 16. Dezember, Samstag und Sonntag), Lackenbach (7. bis 9. Dezember), Kobersdorf (1. und 2. Dezember) und Tabor (8. bis 16. Dezember, Samstag und Sonntag) sind einen vorweihnachtlichen Besuch wert.

Nicht nur die Adventmärkte, sondern auch zahlreiche Orchester, Chöre und Tamburizza-Ensembles stimmen landauf, landab auf die Festtage ein. So laden etwa die Zarewitsch Don Kosaken zur traditionellen russischen Weihnacht in die Evangelische Kirche Eisenstadt ein (1. Dezember). In Bad Tatzmannsdorf kann man mit den Edlseern am 8. Dezember Weihnachten feiern. Das Kulturzentrum Eisenstadt widmet am 12. Dezember einen ganzen Abend dem Weihnachtslied-Klassiker „Stille Nacht“ und lässt Kammersänger Herwig Pecoraro mit seinem Sohn Mario am 16. Dezember feierliche Weihnachtsstimmung in die Herzen des Publikums zaubern. Und mit Ferry Janoskas „Pannonischer Weihnachtsgala“ im Eisenstädter Schloss Esterházy erreicht der musikalische Advent im Burgenland am 20. Dezember seinen Höhepunkt.

Natürlich gibt es neben den üblichen Punschständen auch etwas für Kinder. In Oggau können sich die Kleinen beim Adventzauber an jedem Sonntag im Dezember als Weihnachtsbäcker versuchen. Geöffnet hat auch der Familypark (30. November bis 2., 7. bis 9. Dezember) und sogar die Sonnentherme Lutzmannsburg lädt zu „ Sunny Bunny‘s Adventzauber“ (1. bis 26. Dezember).