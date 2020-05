Burgenland verhandelt um mehr Geld

Wie wichtig der Bundesregierung der Termin ist, zeigt die Teilnehmerliste: Neben Bundeskanzler Werner Faymann ( SPÖ) und Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) sitzen auch die Minister für Finanzen, Wirtschaft und Soziales sowie der Finanzstaatssekretär am Verhandlungstisch. Niessl will vor allem mit zwei Argumenten mehr Geld fürs Land holen: Das Burgenland ist EU-weit neben Brandenburg die einzige Region, die ausschließlich an Ziel-1-Gebiete grenzt. Hohe Förderungen für die Nachbarn in der Slowakei, in Ungarn und Slowenien wären ein massiver Wettbewerbsnachteil fürs Burgenland – der abgefedert werden müsse. Und: Das Burgenland habe bewiesen, dass Fördermittel überaus effizient eingesetzt werden. Jeder Euro wäre demnach bestens investiert und würde in Beschäftigung, Forschung, Entwicklung und Innovation fließen.

Ob‘s am Mittwoch schon ein Ergebnis gibt, ist offen. Vor dem Sommer möchte Niessl aber Klarheit, denn: „Sonst sind wir im Nationalratswahlkampf drin.“ Optimistisch ist Niessl übrigens auch, dass Brüssel doch mehr als die 56 Millionen € lockermacht. Nachdem das EU-Parlament andere Schwerpunkte will als die Kommission, sind 70 Millionen € möglich.