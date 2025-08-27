Zwischenbilanz

Burgenland Tourismus trotz trüben Sommers auf Rekordkurs

++ THEMENBILD ++ BURGENLAND: NEUSIEDLER SEE
Von Jänner bis Juli 2025 wurde mit 1.935.763 Nächtigungen ein Rekordwert und ein Plus von 1,7 Prozent zum Vorjahr erzielt.
27.08.25, 16:41
Kommentare

Der burgenländische Tourismus bleibt auf Rekordkurs. Von Jänner bis Juli 2025 wurden 1.935.763 Nächtigungen gezählt – ein Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Damit liegt das Burgenland österreichweit im Spitzenfeld, nur Wien verzeichnet im ersten Halbjahr noch stärkere Zuwächse.

Elch Emil erobert Oberwart: Gemeinden nutzen seine Wanderung für PR

Auch der Juli zeigte trotz außergewöhnlich trüber und nasser Witterung stabile Ergebnisse: Mit 437.112 Nächtigungen wurde nahezu der Vorjahreswert erreicht. Die wetterunabhängigen Thermen- und Wellnessbetriebe federten das Minus der der Freibäder ab.

Warum der heurige Wein der "Jahrgang des Jahrtausends" werden könnte

Grund zur Freude für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der in einer Aussendung betonte: „Der Juli hat die Tourismusbetriebe wetterbedingt vor Herausforderungen gestellt, trotzdem ist es gelungen, das Vorjahresniveau zu halten. Erfreulich ist, dass wir im Zeitraum Jänner bis Juli den besten Wert aller Zeiten erreicht haben.“

Das Burgenland hat ein Versiegelungsproblem

Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ergänzte: „Der Juli hat gezeigt, wie vielfältig und robust das burgenländische Tourismusangebot ist. Auch wenn das Wetter nicht mitgespielt hat, konnten wir viele Gäste begeistern und stehen mit plus 1,7 Prozent auf Rekordkurs.“

(kurier.at, haipa)  | 

Kommentare