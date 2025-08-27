Warum der heurige Wein der "Jahrgang des Jahrtausends" werden könnte

Die Weinlese im Burgenland beginnt Anfang September – und die Winzer erwarten ein Spitzenjahr. Nach einem trockenen Jahr 2024, in dem nur 500.000 Hektoliter geerntet wurden, sollen es heuer rund 650.000 Hektoliter Wein werden. Damit liegt die Menge deutlich über dem Vorjahr.

Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld betonte: „Wir haben von nichts zu wenig und von nichts zu viel gehabt.“ Das ausgewogene Wetter mit Sonne, Regen und kühlen Nächten habe die Reben optimal reifen lassen. Liegenfeld sprach sogar von einem „Jahrtausend-Jahrgang“. Qualität: Leicht, frisch und im Trend Die Winzer rechnen mit aromatischen, leichten Weinen, die weniger alkoholstark sind. Das entspricht dem Konsumtrend vieler Weinliebhaber.

Winzer Georg Prieler unterstrich, dass sich die Reben nach dem „sehr trockenen“ Jahr 2024 gut erholt haben: „Im Burgenland sind wir so viele Niederschläge gar nicht gewohnt.“ Herausforderung Absatz: Fokus auf Weintourismus Trotz der erfreulichen Erntemengen bleibt die Absatzlage am Weltmarkt angespannt. Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep verwies darauf, dass die Branche auf Weintourismus und den Ab-Hof-Verkauf setzt, um die regionale Wertschöpfung zu sichern.