Burgenland: Tote Python schockte 61-jährigen Mann

Phytons in Europa nicht heimisch

Pythons sind vor allen in Afrika, Süd- und Südostasien sowie in Australien heimisch. Laut den Bildern dürfte es sich um eine Tigerphyton handeln, die sich derzeit bei privaten Haltern in Europa und den USA großer Beliebtheit erfreut.

Laut Wikipedia sind Pythons ungiftig und töten ihre Beute durch Umschlingen. Sie ernähren sich üblicherweise von warmblütigen Tieren, das heißt von Vögeln und Säugetieren. Die Größe der Beute hängt dabei von der Größe der Schlange ab. Kleinere Pythons erbeuten Kleinnager, beispielsweise Ratten, während die Beutetiere größerer Pythons die Größe eines Hundes oder einer Ziege haben können. In Indonesien sind Einzelfälle dokumentiert, in denen eine sehr großer Python einen erwachsenen Menschen verschlungen hat.