Burgenland: Testbetrieb im Corona-Notspital

Die erste außerordentliche Station für Coronavirus-Patienten steht ab Montag in der Kuranstalt Bad Tatzmannsdorf zur Verfügung. Vorerst gibt es laut Krages insgesamt 15 Betten für Personen mit keinen oder leichten Symptomen.

In der Versorgungseinheit sollen Erkrankte aufgenommen werden, die keinen Spitalsaufenthalt benötigen, aber nicht in häuslicher Quarantäne bleiben können, etwa weil sie mit jemandem aus der Risikogruppe in einem Haushalt leben. Außerdem könnten laut Krages Patienten, die im Spital behandelt wurden, sich aber bereits auf dem Weg der Besserung befinden, in Bad Tatzmannsdorf behandelt werden. Ärzte und Behörden entscheiden, wer in der Versorgungseinheit untergebracht wird.