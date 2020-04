Burgenland: Tausende Gläubige feiern Gottesdienste online

Die Corona-Pandemie stellt auch die Kirche weltweit vor große Herausforderungen. Live-Streaming bietet eine Möglichkeit, auch in Zeiten von social distancing in Gemeinschaft Gottesdienste feiern zu können. Ein Angebot, das in der Diözese Eisenstadt bereits im März einen Besucherrekord verzeichnen ließ und speziell zu Ostern verstärkt in Anspruch genommen wurde.

Dass das digitale Angebot kirchlicher Inhalte besonders in der aktuellen Situation großen Anklang findet, zeigen die Zugriffszahlen der Internetseite der Diözese Eisenstadt. Denn www.martinus.at verzeichnete mit 20.400 Besuchern im März 2020 einen Besucherrekord gegenüber dem Vorjahr. Allein die Gottesdienste mit Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics wurden von etwa 10.000 Personen online mitverfolgt.