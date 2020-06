Burgenland: Streit um AMS-Führung

Wiederholt sich die Geschichte – mit umgekehrten Vorzeichen? 2002 dauerte es monatelang, ehe der damalige Wirtschafts- und Sozialminister Martin Bartenstein ( ÖVP) ein Machtwort sprach und Helene Sengstbratl zur Geschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Burgenland machte. 2012 könnte SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer in diese Rolle schlüpfen (müssen).

Damals wie heute waren Arbeitgeber und -nehmer im AMS-Landesdirektorium auf keinen grünen Zweig gekommen, und auch der für die Bestellung eigentlich zuständige Verwaltungsrat in Wien schiebt die Entscheidung vor sich her. Die drei Bewerberinnen für den Chefposten – die von Arbeitgeberseite unterstützte Sengstbratl, die Arbeitnehmer-Kandidatin Eszter Toth und Judith Rechnitzer – wurden vor wenigen Tagen noch einmal einem Hearing durch die Unternehmensberater von VIP Consulting unterzogen. Job-Start ist am 1. August. Ob der Verwaltungsrat, in dem neben je drei Vertretern von Arbeitgeber und -nehmerseite auch zwei Mitarbeiter des Sozialministeriums und eine Abgesandte des Finanzministeriums sitzen, bei der nächsten Sitzung Mitte Mai doch noch zu einer Lösung kommt oder der Akt auf dem Tisch des Ministers landet, ist offen.