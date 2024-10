U-Haft im Burgenland: Mann nach sexuellem Missbrauch festgenommen

Die Polizei hat einen 42-Jährigen in der Steiermark wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen.

Er sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag einen Bericht der Kronen Zeitung.

Ermittlungen laufen weiter

Die Ermittlungen laufen, weitere Details zum Vorfall wurden aufgrund des Opferschutzes nicht bekannt gegeben.

Die Festnahme erfolgte an einer Adresse in der Steiermark vor wenigen Tagen. Seither befindet sich der Mann in U-Haft. Laut dem Zeitungsbericht handelt es sich bei den Opfern um zwei Kinder.