Gefährliche Forstarbeit: ÖVP-Politiker (52) tödlich am Kopf getroffen

Tragischer tödlicher Unfall in der Gemeinde St. Martin an der Raab im Bezirk Jennersdorf. Wie erst am Montag bekannt wurde, starb der 52-jährige ÖVP-Gemeindevorstand Christian B. aus dem Ortsteil Doiber am Samstag der Vorwoche nach einem Unfall bei Waldarbeiten.

Gemeinsam mit einem anderen Mann war der 52-Jährige in einem Waldstück bei Eisenberg an der Raab dabei, einen Baum zu fällen. Dabei brach aber auch der Ast eines anderen Baums ab und traf den Kommunalpolitiker am Kopf.