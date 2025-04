Burgenland: SPÖ, ÖVP und Grüne einigen sich auf Verfassungsreform

Diese sieht vor, dass Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete bei einer rechtskräftigen Anklage ihr Mandat ruhend stellen müssen. Außerdem werden die Zweckwidmung der Parteienförderung und das Berufsverbot für Klubobleute enger gefasst, kündigte SPÖ-Klubobmann Roland Fürst am Mittwoch an. Nicht einigen konnte man sich mit der FPÖ .

Außerdem kommt eine Cool-Off-Phase für den Direktor des Landesrechnungshofs (BLRH). Dieser darf zwei Jahre nach seiner Tätigkeit keinen Job im Land oder in der Landesholding übernehmen. "Das ist wichtig, damit man nicht eventuell im Voraus sagen kann: Du kriegst dann eh was, wenn du fertig bist, dafür drück vielleicht ein Auge zu", hielt Grünen-Klubobmann Wolfgang Spitzmüller fest. Als Verbesserung für die Opposition soll bei Fristsetzungsanträgen künftig eine kurze Debatte geführt werden können und die Möglichkeit geschaffen werden, einen Antrag, der sich etwa durch Beschlüsse im Bund überholt hat, zurückzuziehen.

Mit der Verfassungsreform entfällt die Regel, dass der BLRH pro Legislaturperiode nur zehn Gemeinden prüfen darf. Nicht einigen konnte man sich hingegen auf ein Rederecht für den Rechnungshofdirektor im Landtag, das Grüne, ÖVP und FPÖ wollten, und auch ein Fragerecht der Landtagsabgeordneten zu den ausgelagerten Betrieben in der Landesholding kommt nicht. Hier werde das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes ohnehin Verbesserungen bringen, meinten Fürst und Spitzmüller. Ebenfalls nicht Teil der Einigung ist die ÖVP-Forderung nach einer Klarstellung der Regeln für Untersuchungsausschüsse.

FPÖ wird nicht mitstimmen

Die FPÖ stimmt nicht mit, weil neben dem Rederecht für den Landesrechnungshofdirektor auch ihre zweite zentrale Forderung, eine Cool-Off-Phase für Regierungsmitglieder, nicht umgesetzt wird. Darin sehe man "keinen Sinn", meinte Fürst. Es sei in der Vergangenheit so gut wie nie vorgekommen, dass jemand aus der Regierung ins Land oder in die Holding gewechselt habe.

Die Verfassungsreform geht demnächst in die Begutachtung. Beschlossen werden soll sie in der Landtagssitzung im Juni.