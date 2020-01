Burgenland: So verbringen die Spitzenkandidaten den Wahltag

Ob Bundesparteichef Werner Kogler am Sonntag in Eisenstadt vorbeischauen wird, war vorerst noch unklar. Der Vizekanzler wird auf jeden Fall am Freitag beim Wahlkampffinish in der Fußgängerzone Schützenhilfe leisten und Petrik zur Seite stehen.

Kölly als Wahlleiter in Deutschkreutz

Manfred Kölly, Spitzenkandidat des Bündnis Liste Burgenland (LBL), ist am Sonntag als Wahlleiter in seiner Heimatgemeinde Deutschkreutz im Einsatz. Um 10 Uhr wird er in der Neuen Mittelschule wählen. Nach der Auszählung der Stimmen wird er am Abend nach Eisenstadt fahren.