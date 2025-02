Burgenlands erste rot-grüne Regierung wird am Donnerstag gewählt

Am Freitag ist Doskozils Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen geplant.

Denn am kommenden Mittwoch soll das Regierungsübereinkommen präsentiert werden und am Donnerstag die konstituierende Landtagssitzung mit der Wahl von Präsidium und Regierung über die Bühne gehen.

Die Regierung werde sich "einer breiten Front der Opposition" (aus FPÖ und ÖVP) gegenübersehen, Geschlossenheit sei deshalb besonders wichtig, so Doskozil.

Dafür sollen Hergovich und ein Koordinator auf Seiten der Grünen sorgen. Wer den Part beim Juniorpartner übernimmt, sei noch nicht fixiert, heißt es am Montagnachmittag auf KURIER-Anfrage aus dem Landesbüro der Grünen. Weil die Partei ja nicht annähernd so viel Personal hat wie die SPÖ, könnte ein Mandatar diese Funktion nebenbei mitübernehmen. Wolfgang Spitzmüller wird künftig Klubchef, Margit Paul-Kientzl rückt für Haider-Wallner in den Landtag nach.

Neben Doskozil und Haider-Wallner bleiben die bisherigen roten Landesräte Daniela Winkler, Heinrich Dorner und Leonhard Schneemann im Amt.

Welche Personalien noch offen waren: Die Mattersburger Bürgermeisterin Claudia Schlager wird Dritte Landtagspräsidentin (der zweite steht der FPÖ zu und wird mit Hans Tschürtz besetzt).