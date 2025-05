Burgenland will Top-Radland sein: Am Samstag wird für Kinder demonstriert

Schlechter ist dieser Wert nur in Klagenfurt (19 Prozent), Innsbruck (18) und St. Pölten (13). Im Gegensatz dazu ist die Helmtragequote bei E-Bike-Fahrern in Eisenstadt doppelt so hoch (50 Prozent).

Große Vorbilder

Zumindest was die Zahlen betrifft, muss man sich um den Nachwuchs im Burgenland keine Sorgen machen. Schon jetzt fährt einer von fünf Jugendlichen unter 16 Jahren mit dem Fahrrad in die Schule – nach Vorarlberg (26 Prozent) der zweithöchste Wert aller Bundesländer. Schlusslicht ist die Steiermark mit nur zehn Prozent. Zum Vergleich: In den Niederlanden liegt der Anteil bei rund 50 Prozent, in Dänemark bei 44 Prozent.