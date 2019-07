Burgenland: Rad-Tourismus kennt keine Grenzen

Dass sich Urlaube in kleinen familiären Unterkünften steigender Beliebtheit erfreuen, belegt auch eine aktuelle Studie des Urlaubportals ferienpensionen.info, die auf Zahlen der Statistik Austria basiert. Die Plattform zählt mit etwa 9.300 gelisteten Unterkünften in Österreich, Bayern und Südtirol zu den führenden Suchplattformen in diesem Bereich.

Jeder zehnte Gast nächtigt in privaten Quartieren

Im Vorjahr verzeichneten die Betreiber von Privatunterkünften demnach mehr als 24,6 Millionen Nächtigungen (plus 5,2 Prozent). Etwa 318.000 davon entfielen auf das Burgenland. Das ist ein Plus von 2,1 Prozent für private Quartiergeber in Pannonien, der Anteil an den gesamten Nächtigungen betrug 10,4 Prozent.

Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um eine Frühstückspension oder Urlaub am Bauernhof handelt. Das familiäre Flair, die gestiegene Qualität, die Möglichkeit einer kurzfristigen Buchung und das vergleichsweise preislich günstige Angebot würden den Urlaub in Privatquartieren immer attraktiver machen, heißt es seitens der Plattform.