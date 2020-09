Burgenland: ÖVP will Budgetgipfel, SPÖ verweist auf Corona

Kassasturz und Budgetgipfel. Mit diesen Forderungen reagiert die ÖVP auf den in dieser Woche von der SPÖ angekündigten zusätzlichen Finanzbedarf in der Höhe von etwa 170 Millionen Euro im laufenden Budget. Bis Ende des Monats solle das Land die finanzielle Situation „schonungslos“ offenlegen, forderte ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz. Direkt danach will er einen „Budgetgipfel“ mit allen Parteien und Beratungen des Landtags über Einsparungsmaßnahmen.