Schnelle Hilfe für kalte Nächte: Winternothilfe für Obdachlose

Sicherer Zufluchtsort

In den Notunterkünften in Eisenstadt und Oberwart finden Menschen ohne Obdach eine temporäre Bleibe und Wärme. Diese Einrichtungen sind mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Sie bieten Schutz, einen Rückzugsort und die Möglichkeit, sich von den Belastungen des Straßenlebens zu erholen.

Allein im vergangenen Winter gingen über das Kältetelefon 48 Hinweise ein, dank denen die Caritas in 38 Fällen Menschen in Not in ihre Einrichtungen bringen konnte. Doch oft ist es für die Betroffenen schwer, Hilfe anzunehmen. „Manchmal hindern Scham oder psychische Belastungen die Menschen daran, uns zu vertrauen“, erklärt die Caritas. Umso wichtiger ist es, dass Passanten im Fall der Fälle handeln und das Kältetelefon anrufen.