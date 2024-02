Warum das Burgenland bald eigene Molkereien hat

Das Land Burgenland plant eigene Molkereien , damit die heimischen Milchbauern für Absatz und Weiterverarbeitung ihrer Produkte nicht länger auf jene in der Steiermark oder Niederösterreich angewiesen sind.

Die "Burgenland-Molkerei" soll den Milchbauern mehr Marktsicherheit sowie Bio-Anreize bringen, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag in einer Aussendung an.