Dadurch könnten die Werte der Demokratie besser an den Schulen vermittelt werden, erklärte Hergovich am Montag bei einer Pressekonferenz: "Politische Bildung soll einen noch höheren Stellenwert bekommen. Die Demokratie ist nicht perfekt, aber es gibt weltweit kein besseres System. Nur die Demokratie ermöglicht es, in Freiheit leben zu können."