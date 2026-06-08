Landesliga: Horitschon kämpft am grünen Tisch gegen den Abstieg

Die Abstiegsentscheidung in der burgenländischen Fußball-Landesliga hat ein Nachspiel, berichtet die BVZ online. Nach aktuellem Tabellenstand müssten Jennersdorf, Siegendorf und Horitschon absteigen. Horitschon kündigt jedoch an, gegen diese Entscheidung Protest einzulegen.

Ausgangspunkt ist eine komplexe Regelfrage: Klingenbach, Horitschon und Siegendorf sind punktegleich. In solchen Fällen werden die direkten Duelle herangezogen, bei drei Teams also eine eigene Mini-Tabelle. Siegendorf wurde jedoch wegen der unberechtigten Einwechslung eines Spielers zurückgereiht. Strittig ist nun, zu welchem Zeitpunkt diese Rückreihung erfolgt. Wird Siegendorf zunächst in die Mini-Tabelle einbezogen und erst danach zurückgereiht, würde Horitschon vor Klingenbach liegen. Erfolgt die Rückreihung hingegen bereits vor der Erstellung der Mini-Tabelle, bleibt Klingenbach vor Horitschon.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © bfv.at Die Abstiegsentscheidung in der burgenländischen Fußball-Landesliga ist umstritten. Horitschon will Protest einlegen.

Der Burgenländische Fußballverband vertritt die zweite Auslegung. Geschäftsführer Bernd Eger erklärte gegenüber ORF Burgenland, man habe sich beim Österreichischen Fußballbund abgesichert. „Wir haben uns in der Rechtsabteilung des ÖFB auch die Bestätigung geben lassen, dass diese Anwendung richtig ist.“ In Horitschon wird diese Sichtweise nicht geteilt. „Es muss zuerst eine Mini-Tabelle geben und dann darf zurückgereiht werden“, sagt der Sportliche Leiter Lukas Poglitsch. Der Verein hat einen Rechtsanwalt beigezogen. Obmann Josef Spath verweist zudem auf einen vergleichbaren Fall in Oberösterreich.