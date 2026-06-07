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Fußball

Klingenbach lachender Dritter im Kampf um den Klassenerhalt

Im ultimativen Showdown um den Klassenerhalt in der Burgenlandliga setzte sich Klingenbach am letzten Spieltag durch.
07.06.2026, 17:54

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Klingenbach schaffte mit Mühe und Not den Klassenerhalt

Von Lukas Bergmann

Es war der letzte große Showdown in der Burgenlandliga: Horitschon, Siegendorf und Klingenbach kämpften punktegleich um den letzten Platz in der Liga für nächste Saison. Letztere hatten den Vorteil durch die bessere Tordifferenz. Genau dieses Detail half der ASKÖ, die Klasse zu halten. Alle drei Mannschaften konnten ihre jeweils letzte Partie gewinnen.

Die Freude in Klingenbach war für Obmann Marco Laubner groß: „Ein großes Kompliment gilt der Mannschaft, die dem Druck standgehalten und ihre Aufgabe hervorragend gelöst hat. Nun können wir mit Planungssicherheit in die Zukunft blicken und die Vorbereitungen für die kommende Saison konkret in Angriff nehmen.“ Horitschon und Siegendorf müssen absteigen.

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