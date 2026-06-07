Klingenbach lachender Dritter im Kampf um den Klassenerhalt

Von Lukas Bergmann

Es war der letzte große Showdown in der Burgenlandliga: Horitschon, Siegendorf und Klingenbach kämpften punktegleich um den letzten Platz in der Liga für nächste Saison. Letztere hatten den Vorteil durch die bessere Tordifferenz. Genau dieses Detail half der ASKÖ, die Klasse zu halten. Alle drei Mannschaften konnten ihre jeweils letzte Partie gewinnen.