Showdown am letzten Spieltag in der Burgenlandliga
Von Lukas Bergmann
Fast die ganze Saison über gehörten dem Mattersburger SV 2020 die Schlagzeilen. Nach dem dominanten Meistertitel richteten sich jedoch alle Blicke auf die Abstiegsränge. Am letzten Spieltag gibt es hier einen Dreikampf um den Klassenerhalt. Während der UFC Jennersdorf schon abgeschlagen am letzten Platz liegt und definitiv absteigen wird, rittern der ASV Siegendorf, ASK Horitschon und ASKÖ Klingenbach um den letzten verbleibenden Platz in der Burgenlandliga. Spannender könnte die Ausgangslage dafür nicht sein: Ein Spieltag vor Schluss liegen alle drei Mannschaften punktgleich auf Platz 13, 14 und 15.
Siegendorf und Horitschon prallten im direkten Duell am Freitag aufeinander, doch das 2:2–Remis half beiden Mannschaften nicht wirklich weiter. Für den sportlichen Leiter von Horitschon, Lukas Poglitsch, geht die Mannschaft trotz des Drucks topmotiviert in die letzte Partie: „Wir haben super trainiert und wir schauen auch nicht auf die anderen Plätze. Wir fokussieren uns auf den Job am Platz.“ Für den Verein steht aber einiges am Spiel, wie Poglitsch erklärt: „Wir sind seit 30 Jahren in der Burgenlandliga und das ist schon eine beträchtliche Zeit, aber wir wollen natürlich weiter oben bleiben!“
Für den ASKÖ Klingenbach steht auch einiges auf dem Spiel, wie Vorstandsvorsitzender Marco Laubner erklärt: „Klingenbach ist ein Traditionsverein der Landesliga und – mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung vor einigen Jahren - seit rund 20 Jahren in der höchsten Spielklasse des Burgenlands vertreten. Die Zuschauer kommen gerne ins Grenzstadion, um attraktiven Landesliga-Fußball zu sehen. Das soll auch in Zukunft so bleiben.“ Eine Serie wird aber am Ende definitiv reißen.
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