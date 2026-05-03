Fußball

Horitschon meldet sich mit Kantersieg zurück aus der Krise

Der ASK Horitschon tankt Selbstvertrauen mit einem überraschenden 6:0–Kantersieg auswärts gegen SpG Edelserpentin.
03.05.2026, 18:03

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Die Spieler freuen sich über den überraschenden Kantersieg gegen Edelserpentin

Horitschon hatte die letzten Wochen keine einfache Zeit. In sieben Spielen gelang der Truppe von Trainer Luca Wirtitsch nur ein Sieg – aber dafür standen sechs Niederlagen zu Buche. Die Horitschoner taumelten dem Abstieg entgegen. Doch dann kam das Auswärtsmatch gegen die SpG Edelserpentin.

Mit dem Rücken zur Wand entfalteten die Horitschoner neue Kräfte. In der 22. Minute begann der Torreigen. Es folgten noch fünf weitere Treffer und das halbe Dutzend an Toren war voll. Edelserpentin musste zu Hause das Debakel hinnehmen. Jetzt heißt es für die Horitschoner: fünf Endspiele bis zum Ende.

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