Burgenland: Klassische Buschenschank wird rar

Die Familie Luif in Pinkafeld hat fünf Mal im Jahr „ausgesteckt“ und es gibt nur Jausenbrote und kalte Speisen. Von den Auflagen hat sich der Familienbetrieb nicht abschrecken lassen. „Zusperren war für uns nie ein Thema, die Mostschank gibt es seit 1983“, sagt Carina Laschober-Luif im KURIER-Gespräch. Viele Wanderer sind schon immer bei dem Hof am Kalvarienberg vorbeigekommen, also bereitete man sich besser auf die Besucher vor. „Die Mostschank ist zu einem wichtigen Standbein für uns geworden“, sagt Laschober-Luif. Wenn geöffnet ist, helfen alle zusammen. Zu trinken gibt es eigenen Most und Säfte, auf die Brettl kommen Jausenbrote. „Das Gustobrot ist das meistbestellte Essen bei uns, da ist von allem etwas drauf“, sagt Laschober-Luif. Wein gibt es keinen, denn der dürfte nur verkauft werden, wenn er selbst produziert wird. „Wir haben auch keine Konzession, wir sind eine klassische bäuerliche Mostschank“, sagt Laschober-Luif.

Die kalte bäuerliche Buschenschank oder Mostschank muss Wein oder Most selbst produzieren und darf auch keine fremden Weine oder Säfte ausschenken. „Sonst braucht es wieder eine Konzession“, sagt Schmitl. Thomas Straka aus Rechnitz hat eine Gastronomie-Konzession für seine Buschenschank. „Wir schenken auch Wein von Winzerkollegen aus, als klassische Buschenschank darf man das nicht“, sagt der Weinbauer. Die Gemeinde am Geschriebenstein war eine absolute Hochburg der Buschenschänke, aber auch dort haben in den vergangenen 20 Jahren viele den „Buschen“ für immer abmontiert.