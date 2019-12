Burgenland: Kein furioses Finale im Landtag

Statt zwei Tagen „würden für die Budgetdebatte zwei Stunden reichen“, hatte der um unkonventionelle Vorschläge nie verlegene Manfred Kölly im Vorfeld der voraussichtlich letzten Landtagssitzung angeregt. Aber der letzte Mohikaner des Bündnis Liste Burgenland fand bei seinen Kollegen kein Gehör.

Nicht ganz zu Recht, denn bereits am ersten Tag der Budgetdebatte hörte man von den verschiedenen Rednern vieles mehrmals. Mehr als das verwunderte freilich, dass die Debatte trotz der bevorstehenden Landtagswahl in gut sechs Wochen über weite Strecken saft- und kraftlos blieb. Eine mögliche Erklärung hatte ÖVP-Chef Thomas Steiner geliefert: „Es ist Zeit, dass gewählt wird“. Nach Arbeiterkammer-, EU- und Nationalratswahl im heurigen Jahr, sehnen die Politiker das große Finale herbei, um endlich wieder ein Jahr ohne Wahlkampf arbeiten zu können.

In die Debatte über den Landesvoranschlag für 2020 mit einem Volumen von 1,36 Milliarden Euro (siehe Zusatzbericht unten) mischte sich die Besoldungsreform der rot-blauen Koalition, die ebenfalls auf der Tagesordnung steht und auch am Donnerstag beschlossen werden soll. Im Zentrum dieses Landesbedienstetengesetzes steht der Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Landesdienst und in ausgelagerten Gesellschaften ab 1. Jänner 2020. Für SPÖ-Mandatar Robert Hergovich ein „historischer“ Wurf ohne Vorbild in Österreich, für ÖVP-Mandatar Christoph Wolf „Kommunismus“.