Burgenland kämpft um Bruegel-Bild

Um das zu verstehen, muss man bis 1870 zurückgehen: Damals starb der kinderlose Fürst Philipp Batthyány im seinerzeit westungarischen Güssing (Németújvár).Zuvor hatte er eine Stiftung zum Zwecke der Erhaltung des alten Schlosses (=die Burg Güssing), des Franziskanerklosters und der Familiengruft gegründet. In die Stiftung eingebracht wurden neben Schloss und Kloster auch alle „in diesem Schlosse aufbewahrten Gegenstände“, namentlich „Familienportraits, in den Turmlokalitäten befindliche Bilder, Altertümer und andere Effekten“, heißt es in § IV des Testaments. Alles, was auf der Burg nicht niet- und nagelfest war, gehörte zum Stiftungsbestand – also auch das Bruegel-Bild.

Von der Existenz des Gemäldes, das zwischen 60 und 100 Millionen Euro wert sein soll, hat man in der Stiftung und beim Land als Aufsichtsorgan erst 2015 erfahren. Seither ist man bemüht, der Spur der Predigt zu folgen. Demnach gebe es mehrere Zeugnisse für die Existenz des Bildes auf Burg Güssing. 1912 war es bei einer Ausstellung in Szombathely zu sehen. Ebendort soll das Gemälde versteckt gewesen sein, als es während der ungarischen Räterepublik 1919 konfisziert und nach Budapest gebracht wurde, wo es sich heute noch befindet – im Besitz der Familie Batthyány und unter Schutz des ungarischen Staates.

Wie immer der Streit endet, mit einer Rückkehr auf die Burg rechnet niemand. Aber ein Rechtsanspruch auf das Bild könnte der Stiftung finanziell abgegolten werden. Die Erhaltung von Burg und Kloster ist so teuer, dass die Stiftung, in der seit Mitte der 1980er Jahre die öffentliche Hand das Sagen hat, nur die Hälfte der Mittel aufbringen kann, der Rest kommt vom Land.

Die Familie Batthyány stellt einen Stiftungs-Kurator, eine finanzielle Beteiligung gebe es nicht. Stiftungsadministrator Gilbert Lang: „Sie sind ja nicht mehr Eigentümer der Burg“.