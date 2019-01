Hilfe für Afrika kommt mit Blaulicht

Langmann wird das Feuerwehrauto gemeinsam mit Grandits im Feber übergeben. „Es ist auch die ganze Ausrüstung dabei, wie Helme, Gurte und Stiefel“, sagt Grandits. Die Einschulung wird der Feuerwehrkommandant übernehmen und auch den Aufbau einer Feuerwehr beginnen. Ein großes Problem in dem afrikanischen Land ist das Wasser. „Es wäre ein großer Gewinn, wenn wir eine direkte Leitung vom See in die Stadt bauen könnten“, meint Langmann.

Das fehlende Wasser machte sich im Jahr 2018 auch bei der Ernte bemerkbar. „Es gab eine Hungersnot – mit den Spendengeldern konnten wir 70 Tonnen Hirse kaufen, um die Not ein wenig zu lindern“, sagt Grandits.