SPÖ Burgenland will mehr Geld für Hochschulen vom Bund

Die SPÖ Burgenland hat am Montag mehr Geld für die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften gefordert. Diese seien vom Bund „lange stiefmütterlich behandelt“ worden, etwa indem die Studienplatzfinanzierung über Jahre nicht an die Inflation angepasst worden sei, kritisierte Klubobmann Roland Fürst bei einer Pressekonferenz.

Er sprach sich für eine jährliche Inflationsanpassung sowie zehn Prozent Forschungsförderung und Geld für Zusatzleistungen aus.

Die Hochschule Burgenland - seit Juli 2024 dürfen sich Fachhochschulen (FH) in Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) umbenennen - bilde derzeit rund 8.400 Studierende in 70 Studien- und Lehrgängen aus und leiste damit einen Beitrag zum Ausgleich des Fachkräftemangels, so Fürst.