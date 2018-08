Burgenland: Ex-Roter Gerhard Steier lässt Kandidatur offen

Freier Mandatar Gerhard Steier war so frei, Kandidatur bei NR-Wahl 2017 abzulehnen. Im Landtagssitzungssaal ist Gerhard Steier von ganz vorne nach ganz hinten gewandert. Was seine politische Arbeit betrifft, fühlt sich der frühere SPÖ-Landtagspräsident, der während der Angelobung der rot-blauen Landesregierung im Juli 2015 aus der Partei ausgetreten ist und seither als einziger freier Mandatar im 36-köpfigen Landesparlament sitzt, aber weiter als Vorreiter. Denn alle sollten freie Abgeordnete sein, sagt der 61-jährige frühere Siegendorfer Bürgermeister und Nationalrat im KURIER-Gespräch und hat wohl die Landesverfassung im Blick, wo es unter Artikel 22 heißt: „Die Mitglieder des Landtages sind bei der Ausübung dieses Berufes an keinen Auftrag gebunden“ – was in der entlang von Klubzwang und Parteiräson gewachsenen Realverfassung meist Wunschdenken bleibt.

Aber sind nicht auch seiner Freiheit enge Grenzen gesteckt? So braucht es zumindest zwei Abgeordnete, um Anträge stellen zu können, zudem muss Steier auf Büro-Infrastruktur und parlamentarische Mitarbeiter verzichten und bekommt keine Einladung zu den ORF-Sommerinterviews mit den Chefs der Landtagsparteien.

Er müsse sich halt Allianzen suchen, sieht sich Steier keineswegs als machtlos; so gab es in den vergangenen drei Jahren immer wieder gemeinsame Initiativen der vereinigten Opposition aus ÖVP, Grünen, LBL – und Steier gegen die rot-blaue Regierung. Und im parlamentarischen Alltag bedeute sein solitärer Status, dass „ich mehr hackeln muss“. Er wolle aber „nicht jammern“ und brauche als erfahrener Politiker auch keine hilfreichen Mitarbeiter, aber für den Parlamentarismus insgesamt sei das Aushungern freier Mandatare schon „furchterregend“.