Burgenland: Eine Ehemalige Soldatin erzählt

Wenn Désirée Rainprecht zurückblickt, tut sie das weder im Zorn noch mit Wehmut, sondern abgeklärt: „Wie es passiert ist, war es richtig“, sagt die heute 35-jährige gebürtige Oggauerin über ihre neun Jahre beim Bundesheer. Dabei hat sie 2009 just zu einem Zeitpunkt abgerüstet, als ihr endlich alle Türen offenzustehen schienen und sie eine echte Pionierleistung vollbracht hatte: Wachtmeister Rainprecht ist die erste Frau, die das Bundesrealgymnasium für berufstätige Soldaten in Wiener Neustadt abgeschlossen hat. Und nicht bloß so lala, sondern mit ausgezeichnetem Erfolg. Dass sie danach nicht wie geplant die Offizierslaufbahn eingeschlagen, sondern an der Fachhochschule am Campus Wien Molekulare Biotechnologie studiert hat, sagt viel über das um Frauen werbende Heer, aber mehr noch über die ehemalige Soldatin. Ihr Resümee: „Das Bundesheer bleibt ein besonderer Teil meines Lebens“.

Nach einem Vortrag eines Offiziers im letzten Jahr der Handelsschulzeit in Eisenstadt „war ich total gefangen“, erinnert sich Rainprecht. Einen Monat nach ihrem 18. Geburtstag ist sie im September 2000 beim Panzerabwehrbataillon 1 in Wiener Neustadt angetreten. Erst zwei Jahre zuvor war ein Gesetz in Kraft getreten, das Frauen auf freiwilliger Basis den Dienst an der Waffe ermöglichte. Rund 150 Frauen waren es 2000. Heute sind es 612 Soldatinnen, was einer Frauenquote von 3,8 Prozent entspricht; die früher angepeilten 10 Prozent sind vom Tisch: „Nicht die Quote, sondern die Qualität ist wichtig“, sagt eine Heeres-Sprecherin.

Die Nordburgenländerin Rainprecht gehörte demnach zu einer handverlesenen Schar. Die Eltern hatten ihr „keine Steine in den Weg gelegt“ – warum auch, beide standen damals selbst im Sold des Heeres, der Vater als Koch, die Mutter als Schneiderin – der Vater hat mittlerweile einen anderen Job im Bundesdienst.