Burgenland: Beschluss für kostenlosen Kindergarten auf Schiene

Bereits im Mai Jahres kündigte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) bei den KURIER-Bürgergesprächen in Neusiedl am See den Gratis-Kindergarten für alle burgenländischen Gemeinden an. Kommende Woche soll die diesbezügliche Gesetzesnovelle im Landtag beschlossen werden, zuvor stellte sich SPÖ-Bildungslandesrätin Daniela Winkler den Fragen in der KURIER-Serie Sendung „Warum eigentlich?“ auf SchauTV.